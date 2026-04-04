Amoruso: “Partita bruttissima ma importantissima. Ne salvo solo tre”

Le parole di Lorenzo Amoruso dopo la vittoria della Fiorentina contro il Verona

Redazione VN 4 aprile - 20:09

Una vittoria sporca, pesantissima, ma tutt’altro che convincente. Dopo lo 0-1 della Fiorentina sul campo dell’Hellas Verona, Lorenzo Amoruso analizza senza giri di parole la prestazione dei viola, sottolineando il divario tra risultato e rendimento.

«Il rapporto qualità-prezzo in questa partita è 1 a 150 miliardi perché hai fatto due tiri in porta: la traversa e il gol di Nicolò Fagioli. È stata una partita mediocre, anzi, bruttissima. Il Verona ha fatto sicuramente meglio».

Nonostante la prova opaca, il risultato resta centrale: «Queste sono quelle partite sporche che contano. Non posso essere felice della prestazione, ma in questo momento della stagione era fondamentale vincere». Anche perché la classifica sorride: «Con questi tre punti metti un’altra squadra (il Cagliari) dietro e ti allontani dalla zona calda».

Amoruso salva pochi elementi: «De Gea ha fatto due o tre interventi importanti, Ranieri è stato il meno peggio dietro, e Fagioli per il gol e un minimo di ordine dato alla squadra». Per il resto, il giudizio è netto: «Tutto da rivedere, anche dal punto di vista fisico e mentale. Tanti giocatori in difficoltà».

Uno sguardo poi al prossimo impegno europeo contro il Crystal Palace, che si preannuncia completamente diverso: «Sarà una partita molto più fisica e ad alto ritmo. Loro cercheranno di fare la gara, e forse questo può essere un vantaggio per la Fiorentina».

Ma il messaggio finale è chiaro: «Se giochi come oggi, non vai lontano. Contro squadre come il Palace serve una prestazione completamente diversa».