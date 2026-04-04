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Amoruso: “Partita bruttissima ma importantissima. Ne salvo solo tre”

Lorenzo Amoruso
Le parole di Lorenzo Amoruso dopo la vittoria della Fiorentina contro il Verona
Redazione VN

Una vittoria sporca, pesantissima, ma tutt’altro che convincente. Dopo lo 0-1 della Fiorentina sul campo dell’Hellas Verona, Lorenzo Amoruso analizza senza giri di parole la prestazione dei viola, sottolineando il divario tra risultato e rendimento.

«Il rapporto qualità-prezzo in questa partita è 1 a 150 miliardi perché hai fatto due tiri in porta: la traversa e il gol di Nicolò Fagioli. È stata una partita mediocre, anzi, bruttissima. Il Verona ha fatto sicuramente meglio».

Nonostante la prova opaca, il risultato resta centrale: «Queste sono quelle partite sporche che contano. Non posso essere felice della prestazione, ma in questo momento della stagione era fondamentale vincere». Anche perché la classifica sorride: «Con questi tre punti metti un’altra squadra (il Cagliari) dietro e ti allontani dalla zona calda».

Amoruso salva pochi elementi: «De Gea ha fatto due o tre interventi importanti, Ranieri è stato il meno peggio dietro, e Fagioli per il gol e un minimo di ordine dato alla squadra». Per il resto, il giudizio è netto: «Tutto da rivedere, anche dal punto di vista fisico e mentale. Tanti giocatori in difficoltà».

Uno sguardo poi al prossimo impegno europeo contro il Crystal Palace, che si preannuncia completamente diverso: «Sarà una partita molto più fisica e ad alto ritmo. Loro cercheranno di fare la gara, e forse questo può essere un vantaggio per la Fiorentina».

Ma il messaggio finale è chiaro: «Se giochi come oggi, non vai lontano. Contro squadre come il Palace serve una prestazione completamente diversa».

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