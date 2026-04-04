Paolo Sammarco, tecnico gialloblù, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Verona-Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sammarco: “Ci serve tranquillità. Belghali fa la differenza, Suslov è pronto”
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Sammarco: “Ci serve tranquillità. Belghali fa la differenza, Suslov è pronto”
L'allenatore del Verona Paolo Sammarco nel pre partita
Io cerco di trasmettere quello che sono e quello che vogliamo fare dentro al campo. E' ovvio che i ragazzi hanno subito tanto la stagione e forse un po' di tranquillità li può aiutare. Speriamo lo facciano vedere dall'inizio.
Belghali—
Rafik è un giocatore che è mancato tanto, è migliorato molto anche in fase difensiva. Ci aspettiamo tanto da lui, destra o sinistra è un giocatore che fa la differenza.
Suslov—
E' praticamente pronto. Ha fatto due partite in Nazionale, il viaggio, è stato con noi solo un giorno. Abbiamo preferito tenerlo in panchina, ma è pronto a dare il suo contributo.
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