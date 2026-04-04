Il centrocampista del Verona, Roberto Gagliardini, nel pre-partita della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Gagliardini: “Vogliamo fare contenti i nostri tifosi. Oggi è importantissima”
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Gagliardini: “Vogliamo fare contenti i nostri tifosi. Oggi è importantissima”
Roberto Gagliardini sulla sfida salvezza tra Verona e Fiorentina
L'abbiamo preparata bene, veniamo da due settimane di buon lavoro. Pensiamo partita dopo partita, oggi è importantissima. Vogliamo fare contenti i nostri tifosi. Compleanno? Il modo in cui lo festeggerò dipenderà molto da oggi.
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