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Gagliardini: “Vogliamo fare contenti i nostri tifosi. Oggi è importantissima”

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Roberto Gagliardini sulla sfida salvezza tra Verona e Fiorentina
Redazione VN

Il centrocampista del Verona, Roberto Gagliardini, nel pre-partita della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn:

L'abbiamo preparata bene, veniamo da due settimane di buon lavoro. Pensiamo partita dopo partita, oggi è importantissima. Vogliamo fare contenti i nostri tifosi. Compleanno? Il modo in cui lo festeggerò dipenderà molto da oggi.

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