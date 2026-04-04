Il nostro video-opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto nel corso di "A pranzo con il Pentasport", in onda su Radio Bruno per commentare la situazione a poche ore da Verona-Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Kean non convince Brovarone: “Non lo capisco, oggi Piccoli al suo posto”
l'opinione
Kean non convince Brovarone: “Non lo capisco, oggi Piccoli al suo posto”
Le dichiarazioni di Bernardo Brovarone al Pentasport.
Leggere tutti questi assenti è stata una sorpresa, io temo tantissimo le squadre che non hanno nulla da perdere. La Fiorentina deve essere brava psicologicamente, spero che l'allenatore abbia fatto un lavoro degno, senza pensare di aver ormai superato ogni problematiche.
Spazio a Piccoli—
Non capisco certi comportamenti di Kean, lo vedo frenato anche nei confronti dei tifosi; per questo io stasera farei giocare Piccoli. Ai piani alti, in questa società, manca un timbro fiorentino calcistico vero, di grande esperienza e fiorentinità.
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