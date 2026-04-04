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Ferrarese: “Paratici tra i migliori. Fagioli, da qui riparta il calcio italiano”

Fagioli
A voi le parole dell'ex compagno di Vanoli al Verona, Claudio Ferrarese.
Redazione VN

Claudio Ferrarese è oggi intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, in qualità di ex compagno di Paolo Vanoli al Verona. Così ha commentato la situazione prima della sfida tra le due gemellate:

Non è facile nemmeno per i calciatori, vivere questi momenti bui. Un plauso a Vanoli perché è entrato nelle loro teste. In spogliatoio a Verona era un rompipalle, era determinato, ha fatto tanta gavetta e poi è arrivato in alto.

Salvezza non scontata

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Il Verona non ha nulla da perdere, per me è già praticamente retrocessa... Giocherà spensierata provando a vincerne il più possibile, ma la Fiorentina invece ha tutto in bilico. Per me, non era così scontato che la Fiorentina si salvasse, e tuttora c'è da fare qualche punto per stare tranquilli. Paratici, se sarà messo in buone condizioni di lavoro, farà grandi cose. Per me è uno dei migliori in serie A. 

Fagioli e la mancata chiamata di Gattuso

—  

Fagioli ha sofferto ed è cresciuto mentalmente dopo ciò che gli è successo. La sua esclusione dalla Nazionale è stata strana, a parer mio può essere uno dei centrocampisti da cui far ripartire il calcio italiano. 

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