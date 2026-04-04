Claudio Ferrarese è oggi intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, in qualità di ex compagno di Paolo Vanoli al Verona. Così ha commentato la situazione prima della sfida tra le due gemellate:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrarese: “Paratici tra i migliori. Fagioli, da qui riparta il calcio italiano”
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Ferrarese: “Paratici tra i migliori. Fagioli, da qui riparta il calcio italiano”
A voi le parole dell'ex compagno di Vanoli al Verona, Claudio Ferrarese.
Non è facile nemmeno per i calciatori, vivere questi momenti bui. Un plauso a Vanoli perché è entrato nelle loro teste. In spogliatoio a Verona era un rompipalle, era determinato, ha fatto tanta gavetta e poi è arrivato in alto.
Salvezza non scontata—
Il Verona non ha nulla da perdere, per me è già praticamente retrocessa... Giocherà spensierata provando a vincerne il più possibile, ma la Fiorentina invece ha tutto in bilico. Per me, non era così scontato che la Fiorentina si salvasse, e tuttora c'è da fare qualche punto per stare tranquilli. Paratici, se sarà messo in buone condizioni di lavoro, farà grandi cose. Per me è uno dei migliori in serie A.
Fagioli e la mancata chiamata di Gattuso—
Fagioli ha sofferto ed è cresciuto mentalmente dopo ciò che gli è successo. La sua esclusione dalla Nazionale è stata strana, a parer mio può essere uno dei centrocampisti da cui far ripartire il calcio italiano.
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