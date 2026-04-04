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dov'è il 10?

Ferrara punge Gudmundsson: “Maglia da titolare in bilico, deve dare tutto ora”

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Gudmundsson sotto esame: "Deve dare il massimo, il suo posto da titolare è incerto, dimostri di meritarsi la 10"
Redazione VN

Nel corso di "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno, Benedetto Ferrara ha parlato di Verona-Fiorentina, stasera al "Bentegodi":

Non è il miglior modo di tornare dopo la sosta, ma bisogna pensare a vincere. E dopo i punti conquistati a Verona dovremo pensare alla Conference. La Fiorentina va a Verona senza gli unici uomini che saltano l'uomo: Parisi, Dodo e Solomon.

Il reparto d'attacco

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Perdere Kean nel finale di stagione sarebbe un grande problema. Su Piccoli si può puntare, ma la gestione di questi due giocatori tocca a Vanoli. Se Kean è in forma, copre un reparto da solo, però con la testa deve pensare al campionato e alla salvezza, poi alla Conference. Spero che Gudmundsson abbia capito che deve dare tutto, perché la sua maglia da titolare è in bilico. Penso che il suo momento sia già passato, a meno che non faccia vedere adesso qualcosa di stupendo; non può essere questo il numero 10 della Fiorentina, c'è bisogno di un fantasista.

Vittoria, senza arroganza

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Le squadre che vengono date già per spacciate non sono facili da affrontare: anche i giocatori hanno un orgoglio che li spinge a fare bene. Ai viola consiglio di provare a trovare subito il gol, ma sappiamo che i gialloblù sono abbastanza imprevedibili. Devono vincere senza umiliare gli altri, ricordandosi che siamo là per vincere.

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