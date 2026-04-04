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Vanoli: “Kean andava valutato di testa. Giovani italiani? Abbiamo un progetto”

Vanoli: “Kean andava valutato di testa. Giovani italiani? Abbiamo un progetto” - immagine 1
Le parole dell'allenatore nel pre gara
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto a Dazn prima della gara sul campo del Verona nella 31esima giornata di campionato:

La Fiorentina è in crescita, oggi è un esame di maturità importante perché dopo le Nazionali c'è sempre pericolo. L'ultimo ad arrivare è stato Pongracic. Kean andava valutato soprattutto di testa, deve saper reagire alla delusione e lavorare con professionalità perché sarà importante anche per l'Italia.

La Fiorentina punta sui giovani italiani

—  

E' un orgoglio, faccio i complimenti a questo club perché ha puntato su giovani e struttura importanti. C'è un progetto per andare avanti, siamo contenti di questo.

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