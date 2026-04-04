Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto a Dazn prima della gara sul campo del Verona nella 31esima giornata di campionato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli: “Kean andava valutato di testa. Giovani italiani? Abbiamo un progetto”
news viola
Vanoli: “Kean andava valutato di testa. Giovani italiani? Abbiamo un progetto”
Le parole dell'allenatore nel pre gara
La Fiorentina è in crescita, oggi è un esame di maturità importante perché dopo le Nazionali c'è sempre pericolo. L'ultimo ad arrivare è stato Pongracic. Kean andava valutato soprattutto di testa, deve saper reagire alla delusione e lavorare con professionalità perché sarà importante anche per l'Italia.
La Fiorentina punta sui giovani italiani—
E' un orgoglio, faccio i complimenti a questo club perché ha puntato su giovani e struttura importanti. C'è un progetto per andare avanti, siamo contenti di questo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA