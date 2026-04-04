Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Verona:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fagioli: “L’Italia fuori l’ho vissuta male, avrei potuto provarci per i Mondiali”
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Fagioli: “L’Italia fuori l’ho vissuta male, avrei potuto provarci per i Mondiali”
Il regista della Fiorentina parla pochi minuti prima di scendere in campo
Giocare da regista per me è diventato fondamentale, tocco più palloni e la squadra di conseguenza migliora, si è visto anche contro l'Inter. La Nazionale? L'ho vissuta come tutti, male. Sono cresciuto col Mondiale 2006, è un dispiacere non esserci a giugno anche perché avrei potuto giocarmi le mie carte in questi tre mesi per provare ad esserci.
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