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Fagioli: “L’Italia fuori l’ho vissuta male, avrei potuto provarci per i Mondiali”

Fagioli
Il regista della Fiorentina parla pochi minuti prima di scendere in campo
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Verona:

Giocare da regista per me è diventato fondamentale, tocco più palloni e la squadra di conseguenza migliora, si è visto anche contro l'Inter. La Nazionale? L'ho vissuta come tutti, male. Sono cresciuto col Mondiale 2006, è un dispiacere non esserci a giugno anche perché avrei potuto giocarmi le mie carte in questi tre mesi per provare ad esserci.

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