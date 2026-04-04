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Akpa Akpro all’intervallo: “Serve attenzione, la Fiorentina ripartirà forte”

Akpa Akpro
Le parole del giocatore del Verona all'intervallo
Redazione VN

Akpa Akpro, centrocampista del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'intervallo della sfida tra Verona e Fiorentina:

Abbiamo fatto bene nel primo tempo e dobbiamo continuare così, c'è spazio per fare gol. Ma dobbiamo stare attenti perché in questa ripresa la Fiorentina ripartirà forte.

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