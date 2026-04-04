Akpa Akpro, centrocampista del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'intervallo della sfida tra Verona e Fiorentina:
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Akpa Akpro all’intervallo: “Serve attenzione, la Fiorentina ripartirà forte”
Le parole del giocatore del Verona all'intervallo
Abbiamo fatto bene nel primo tempo e dobbiamo continuare così, c'è spazio per fare gol. Ma dobbiamo stare attenti perché in questa ripresa la Fiorentina ripartirà forte.
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