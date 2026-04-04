Brutte notizie in casa Fiorentina. Fagioli, dopo una traversa e il gol, viene ammonito all'83 per simulazione. Il centrocampista era diffidato e salterà la sfida contro la Lazio.
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Fagioli e Gudmundsson squalificati, giallo e rosso: salteranno la Lazio
Due giocatori viola salteranno la partita casalinga contro la Lazio
Con lui anche Gudmundsson che viene espulso immeritatamente. Su un calcio di punizione a favore dei padroni di casa Suslov smanaccia in direzione dell'islandese. Parte la rissa tra i due, l'arbitro Guida estrae il cartellino rosso per entrambi. Ingenuo il numero 10 che si fa prendere dal momento ed esce dal campo sconsolato perché il parapiglia è figlio dell'avversario.
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