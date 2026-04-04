Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fagioli e Gudmundsson squalificati, giallo e rosso: salteranno la Lazio

news viola

Fagioli e Gudmundsson squalificati, giallo e rosso: salteranno la Lazio

Fagioli
Due giocatori viola salteranno la partita casalinga contro la Lazio
Redazione VN

Brutte notizie in casa Fiorentina. Fagioli, dopo una traversa e il gol, viene ammonito all'83 per simulazione. Il centrocampista era diffidato e salterà la sfida contro la Lazio.

Con lui anche Gudmundsson che viene espulso immeritatamente. Su un calcio di punizione a favore dei padroni di casa Suslov smanaccia in direzione dell'islandese. Parte la rissa tra i due, l'arbitro Guida estrae il cartellino rosso per entrambi. Ingenuo il numero 10 che si fa prendere dal momento ed esce dal campo sconsolato perché il parapiglia è figlio dell'avversario.

Leggi anche
“Chi arriva ultimo paga da bere”? I tifosi del Verona: “Mille gin tonic per...
Fiorentina, Cremonese e le altre. Calendari a confronto nella lotta salvezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA