Nella gara di andata contro il Verona la Curva Fiesole aveva esposto uno striscione: "Chi arriva ultimo paga da bere", in riferimento alla situazione di classifica che vedeva le due squadre occupare le ultime posizioni.
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“Chi arriva ultimo paga da bere”? I tifosi del Verona: “Mille gin tonic per voi”
Il simpatico striscione esposto dai tifosi del Verona
Oggi è arrivata la risposta dei tifosi gialloblù: "Verona ultimo? Vi piace vincere facile! Mille gin tonic per la Curva Fiesole". Nonostante l'importanza della gara - un vero e proprio scontro salvezza - il clima sugli spalti rimane amichevole a sottolineare il gemellaggio.
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