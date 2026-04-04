Al termine della gara vinta per 1-0 sul campo del Verona, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn:
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VIOLA NEWS partite interviste post partita Vanoli: “Kean più deluso che acciaccato, ma reagisca. Prendiamoci i tre punti”
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Vanoli: “Kean più deluso che acciaccato, ma reagisca. Prendiamoci i tre punti”
Il commento dell'allenatore alla tv
La vittoria non deve tranquillizzare anche se abbiamo fatto un passo importante. Ci sono partite sporche come oggi, a volte l'estetica la devi lasciare da parte, ricordo che la vittoria loro all'andata è stata simile alla nostra oggi. Bisogna ricaricare le pile, la salvezza arriva attraverso prestazioni e gioco. Ora testa alla Conference.
Kean—
Sicuramente è deluso per l'eliminazione dal Mondiale, ha accusato quest'aspetto. Il calciatore deve anche saper alzare la testa, reagire, trovare la soluzione per tornare a essere grande. Oggi credo che abbia pagato più questa delusione che l'aspetto fisico, anche oggi ha preso un colpo lì e quando succede per un po' fa fatica a correre, lo dobbiamo recuperare. E dobbiamo recuperare, stavolta sul piano fisico, i tanti infortunati e acciaccati. Si accetta il brutto e si prendono i tre punti.
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