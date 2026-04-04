Dazn svela: “A Verona cori discriminatori contro Fagioli. E poi a Gudmundsson…”

Due minuti che cambiano tutto. È lì che, secondo quanto ricostruito da DAZN, nasce la svolta di Verona-Fiorentina, in un finale carico di tensione e polemiche, con protagonista assoluto Nicolò Fagioli .

È in quel clima che si sviluppa l’azione decisiva. Il Verona si sbilancia, Gagliardini alza la pressione, e proprio Fagioli, con una reazione immediata, si inserisce e firma il gol dell’1-0. Un’esplosione di rabbia e liberazione, festeggiata con tutta la panchina viola.