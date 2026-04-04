Bernede: “Derubati? Già successo tante volte. Gud si era prima preso con Gagliardini”

Le parole del centrocampista del Verona dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Redazione VN 4 aprile - 23:15

C’è amarezza, e anche rabbia, nelle parole di Antoine Bernede dopo la sconfitta dell’Hellas Verona contro la Fiorentina. Il centrocampista gialloblù non nasconde il proprio disappunto per l’episodio che ha deciso la gara, puntando il dito contro la gestione arbitrale e contro una tendenza che, a suo dire, si ripete troppo spesso.

«Se mi sento derubato? Abbiamo visto tante volte partite così qua. Non è la prima volta che mi sono sentito così», ha dichiarato Bernede, sottolineando come la squadra perda punti con frequenza nei minuti finali: «Tante volte perdiamo punti negli ultimi minuti».

Il riferimento è a un episodio preciso che ha preceduto il gol decisivo: «C’è stato un episodio con l’arbitro che non ha lasciato giocare per 5 metri in avanti, per poi far partire l’azione del gol». Una ricostruzione che alimenta polemiche, anche se il centrocampista ammette un limite della propria squadra: «Anche oggi però è mancato il gol».

Bernede si è poi soffermato anche sul clima acceso che ha preceduto l’episodio, coinvolgendo diversi protagonisti in campo: «Prima del gol era stato Gudmundsson a fare un po’ di casino con Gagliardini. Poi Suslov ha reagito quando è stato contrastato sulla barriera. Questo non è calcio».

Infine, una difesa nei confronti del compagno: «Suslov è stato sfortunato, voleva aiutare la squadra. Ha fatto dieci mesi fuori, ha lavorato tanto fra palestra e campo. Non so quante partite abbia saltato, ma è uno che può aiutare tanto la squadra».