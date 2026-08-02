VN - Resoconto del ritiro: le idee di Grosso e quello che manca

Non solo la complessa ed entusiasmante pista che porta a Franco Mastantuono, la cui speranza di chiusura aumenta con il passare delle ore, la Fiorentina ha la necessità di piazzare almeno un paio di colpi sugli esterni. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, nelle ultime ore è spuntata un'idea nuova per il reparto offensivo: Jaden Philogene.

Il classe 2002 avrebbe infatti manifestato alla propria società, l'Ipswich Town, la chiara volontà di fare le valigie e cambiare aria. Al momento si tratta di un'idea di mercato, che la dirigenza viola potrebbe approfondire nei dettagli una volta risolta e definita la questione legata al talento di proprietà del Real Madrid.

Il nodo Kean e l'intreccio Pellegrino-Piccoli

Per quanto riguarda il reparto avanzato, resta forte la sensazione che alla fine le strade tra la Fiorentina e Moise Kean possano separarsi, anche se per il momento non si registrano contatti diretti o vertici già fissati con il Como.

In caso di addio del bomber azzurro, in prima fila resta sempre Mateo Pellegrino. Dal profilo del nuovo centravanti dipenderà a cascata anche il futuro di Roberto Piccoli: l'ex Cagliari rimarrebbe molto volentieri a Firenze, ma qualora la società dovesse inserire in rosa un numero 9 di primissimo livello farebbe inevitabilmente le sue valutazioni sul minutaggio.