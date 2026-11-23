La Fiorentina arriva allo sprint prima di Natale con due sole vittorie in campionato e cinque punti raccolti nelle ultime tre partite. Il Torino, tredicesimo a quota 14, ha preso margine sulle ultime sette, tra cui i viola. Il calendario offre alla squadra di Vanoli l’occasione di risalire, con Monza e Udinese in trasferta, Cagliari al Franchi, Parma fuori casa e il derby con il Bologna a Firenze. Serve una serie di risultati utili prima del mercato di gennaio, quando Paratici potrà intervenire per trovare un centrocampista che dia sostanza e regia al 4-2-3-1.

Oulai si sta integrando, Njie e Pellegrino crescono e trovano la via del gol, Gonçalves migliora la condizione e Atta è tornato a disposizione. Anche la produzione offensiva e la precisione sotto porta sono cresciute, ma la Fiorentina fatica ancora a tenere lo stesso livello per tutta la partita. I viola hanno convinto nel primo tempo contro Como e Inter, nella ripresa contro Sassuolo e Atalanta e a tratti contro la Juventus. A Monza servirà la personalità per restare in partita anche dopo un gol subito ed evitare un’altra ripartenza come quella di Genova, quando il Genoa di De Rossi si impose dopo la sosta.

Il Monza di Juric viene da quattro sconfitte consecutive, ma in casa ha già vinto due volte e vuole sfruttare lo scontro diretto prima di affrontare Roma, Como e Juventus. Il pericolo principale è il portoghese Gustavo Varela, secondo nella classifica marcatori con nove reti. Toccherà soprattutto a Dragusin, convincente finora contro il Napoli e Højlund, contenerlo. Per spezzare la serie di gare con almeno due gol incassati, la Fiorentina dovrà migliorare nelle letture difensive, nelle marcature preventive, nei duelli e nell’attenzione dentro l’area di rigore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.