La Fiorentina incassa la sesta sconfitta nelle prime otto giornate e la ventesima nelle 46 partite disputate dall’inizio della Serie A 2025-26, confermando una crisi che prosegue nonostante la rivoluzione estiva. Dal tandem Pradè-Pioli a quello Paratici-Vanoli, passando per Grosso, il rendimento non cambia: i punti sono quattro come un anno fa, mentre la differenza reti peggiora da -5 a -10. La stagione della ricostruzione mantiene così i viola dentro una pericolosa continuità nella lotta per non retrocedere.

La rimonta subita contro l’Inter, dopo quella già incassata con il Torino, è accompagnata da numeri nettamente sfavorevoli: 2,94 a 0,24 negli xG, 33 tiri a 7, dei quali 26 a 3 dentro l’area, e 11 conclusioni nello specchio contro 2, oltre alle due traverse di Carlos Augusto. I nerazzurri registrano inoltre 58 tocchi nell’area avversaria contro i 12 viola. De Gea tiene aperta la partita con nove parate, eguagliando il proprio record in campionato con la Fiorentina. La squadra tocca invece diversi minimi stagionali: possesso al 36%, sceso al 27% nella ripresa, appena 265 passaggi riusciti, 133 tentati nella metà campo offensiva e precisione del 66% nel terzo finale.

Preoccupa anche il rendimento individuale: Mastantuono, Pellegrino e Njie non producono alcun tiro, mentre le uniche conclusioni nello specchio arrivano da Jimenez e dal subentrato Gnonto. Il terzino sale a due gol, dietro Mastantuono, fermo alla tripletta di Venezia; Pellegrino non segna da quattro gare e Beto, Njie e Gnonto sono ancora a secco in Serie A. La difesa ha subito 19 reti in otto giornate, senza mai mantenere la porta inviolata e concedendo meno di due gol soltanto contro il Napoli. Restano marginali anche due investimenti estivi importanti: Oulai, impiegato per 45 minuti in cinque partite con Vanoli, e Pedro Gonçalves, fermo a 106 minuti, entrambi inutilizzati contro l’Inter. Lo scrive il Corriere Fiorentino.