La Fiorentina ha praticamente raggiunto un accordo con l’Hull City per Fortini sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima dell'eventuale trasferimento, però, il giocatore dovrebbe prolungare il proprio contratto con il club viola. Adesso la società attende la risposta del calciatore per capire se procedere con l'operazione.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, le decisioni principali sembrano destinate a slittare alla prossima settimana. La situazione è chiara: per permettere l'arrivo di Thorstvedt dovrà partire almeno uno tra Fabbian e Brescianini, così da liberare spazio nella rosa e creare le condizioni per il nuovo innesto.

Rimane inoltre tutt'altro che chiusa la situazione di Fagioli, il cui futuro dovrà essere definito nelle prossime settimane. Prima di affrontare definitivamente gli altri dossier di mercato, però, l'attenzione della Fiorentina resta concentrata soprattutto su Moise Kean e sul possibile rilancio del Como: una trattativa appena cominciata e ancora aperta a qualsiasi scenario. Lo scrive il Corriere Fiorentino.