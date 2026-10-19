Dodò sta rientrando nelle rotazioni viola

Redazione VN
FIORENTINA VS COMO

VN - "Strafalcioni ed errori arbitrali: la Fiorentina si sta inabissando"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Nelle pagelle del direttore del Pentasport di Radio Bruno David Guetta, spicca tra i vari voti, quello di Dodò. Non tanto per il voto stesso (5,5), ma più per il commento: "Inspiegabile. Perché continua a giocare?".

Queste le parole della storica voce viola, che critica aspramente l'ingresso in capo del brasiliano. La sensazione è che Dodò, nonostante un rinnovo ancora lontano, stia rientrando nelle rotazioni di questa Fiorentina.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti