Dodò sta rientrando nelle rotazioni viola
VN - "Strafalcioni ed errori arbitrali: la Fiorentina si sta inabissando"
Nelle pagelle del direttore del Pentasport di Radio Bruno David Guetta, spicca tra i vari voti, quello di Dodò. Non tanto per il voto stesso (5,5), ma più per il commento: "Inspiegabile. Perché continua a giocare?".
Queste le parole della storica voce viola, che critica aspramente l'ingresso in capo del brasiliano. La sensazione è che Dodò, nonostante un rinnovo ancora lontano, stia rientrando nelle rotazioni di questa Fiorentina.
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