CorFio: “Comuzzo ha capito la Fiorentina. Se arriva un club importante cambia tutto”

Il Corriere Fiorentino parla così del futuro di Comuzzo

Redazione VN 28 agosto - 06:41

Moise Kean e Pietro Comuzzo hanno recentemente respinto offerte milionarie provenienti dall’Arabia Saudita, confermando la volontà di restare in Europa. Kean aveva già detto no ai 15 milioni netti proposti dall’Al Qadsiah, mentre Comuzzo ha declinato l’offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, che metteva sul piatto un contratto da circa 8 milioni a stagione e un’offerta complessiva di 35 milioni più bonus fino arrivare a 40 per la Fiorentina.

Il giovane difensore, dopo essersi confrontato con agenti e famiglia, ha deciso di restare a Firenze, preferendo concentrarsi sulla crescita tecnica e sull’esperienza piuttosto che sull’aspetto economico. Una decisione forte, ma per la verità (stando a chi lo conosce bene) nemmeno troppo difficile da prendere. Già a gennaio aveva rifiutato l’ipotesi Napoli, convinto che la Fiorentina fosse l’ambiente ideale per maturare. La sua scelta viene letta come un gesto di carattere, che conferma la sua determinazione a puntare in alto senza bruciare le tappe.

Tuttavia, la porta non è completamente chiusa: il club viola, di fronte a cifre così alte, potrebbe valutare una cessione, specialmente se a farsi avanti fosse una società europea di primo piano. Restano vive le piste che portano al Lipsia e al Milan, mentre Stefano Pioli ha elogiato la serenità e la maturità del ragazzo, sottolineandone la forza interiore e il carattere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.