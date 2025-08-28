Repubblica: “35mln cifra irrinunciabile per Comuzzo. E il Milan è sullo sfondo”

L'Al-Hilal aveva offerto 35 milioni di euro, ma il giovane difensore ha rispedito la proposta al mittente

Pietro Comuzzo è uno dei giocatori della Fiorentina più ricercati in sede di mercato. Non solo in Italia (piace al Milan e all'Atalanta), ma anche all'estero con l'Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, che ha offerto 35 milioni al club viola per il difensore. La sua risposta, però, è stata secca e convinta: no. Ecco cosa scrive, a tal proposito, Repubblica Firenze: