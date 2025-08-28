Repubblica: “35mln cifra irrinunciabile per Comuzzo. E il Milan è sullo sfondo”

Viola News
L'Al-Hilal aveva offerto 35 milioni di euro, ma il giovane difensore ha rispedito la proposta al mittente
Pietro Comuzzo è uno dei giocatori della Fiorentina più ricercati in sede di mercato. Non solo in Italia (piace al Milan e all'Atalanta), ma anche all'estero con l'Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, che ha offerto 35 milioni al club viola per il difensore. La sua risposta, però, è stata secca e convinta: no. Ecco cosa scrive, a tal proposito, Repubblica Firenze:

Il tecnico Simone Inzaghi contava di convincere Comuzzo dopo che la Fiorentina aveva lasciato piena libertà di scelta al ragazzo ritenendo congrui i 35 milioni abbondanti messi sul piatto per il cartellino del difensore. E così dopo il no contemporaneo club- giocatore dello scorso gennaio al Napoli, arriva un’altra tentazione rispedita al mittente. E meno male che Comuzzo è un “giovane vecchio” perché solo un soldatino come lui può rimanere centrato quando certe cifre volano sulla propria testa dopo appena un solo anno completo nel calcio dei grandi. Pietro si è confrontato con entourage e famiglia e poi ha deciso che a vent’anni nel calcio si migliora nei campionati che contano e non dove sono le cifre economiche a comandare il gioco. Un occhio al viola, probabilmente uno anche all’azzurro, con la Nazionale già assaporata in passato e che magari stavolta riuscirà ad andare al Mondiale. (...). Impossibile, però, certificare al 100% che negli ultimi giorni di mercato possa ancora accadere qualcosa intorno al difensore. Anche perché il Milan resta sullo sfondo a guardare la situazione. Certo i tempi si restringono e la base d’asta resta fissata intorno a quei 35 milioni che da tempo sono considerati cifra irrinunciabile.

