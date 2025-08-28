Pietro Comuzzo è uno dei giocatori della Fiorentina più ricercati in sede di mercato. Non solo in Italia (piace al Milan e all'Atalanta), ma anche all'estero con l'Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, che ha offerto 35 milioni al club viola per il difensore. La sua risposta, però, è stata secca e convinta: no. Ecco cosa scrive, a tal proposito, Repubblica Firenze:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “35mln cifra irrinunciabile per Comuzzo. E il Milan è sullo sfondo”
Repubblica Firenze
Repubblica: “35mln cifra irrinunciabile per Comuzzo. E il Milan è sullo sfondo”
L'Al-Hilal aveva offerto 35 milioni di euro, ma il giovane difensore ha rispedito la proposta al mittente
Il tecnico Simone Inzaghi contava di convincere Comuzzo dopo che la Fiorentina aveva lasciato piena libertà di scelta al ragazzo ritenendo congrui i 35 milioni abbondanti messi sul piatto per il cartellino del difensore. E così dopo il no contemporaneo club- giocatore dello scorso gennaio al Napoli, arriva un’altra tentazione rispedita al mittente. E meno male che Comuzzo è un “giovane vecchio” perché solo un soldatino come lui può rimanere centrato quando certe cifre volano sulla propria testa dopo appena un solo anno completo nel calcio dei grandi. Pietro si è confrontato con entourage e famiglia e poi ha deciso che a vent’anni nel calcio si migliora nei campionati che contano e non dove sono le cifre economiche a comandare il gioco. Un occhio al viola, probabilmente uno anche all’azzurro, con la Nazionale già assaporata in passato e che magari stavolta riuscirà ad andare al Mondiale. (...). Impossibile, però, certificare al 100% che negli ultimi giorni di mercato possa ancora accadere qualcosa intorno al difensore. Anche perché il Milan resta sullo sfondo a guardare la situazione. Certo i tempi si restringono e la base d’asta resta fissata intorno a quei 35 milioni che da tempo sono considerati cifra irrinunciabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA