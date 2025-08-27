Da Milano: “Comuzzo, contatto diretto tra Fiorentina e Milan: ecco le ultime”

Dopo il rifiuto all'Arabia, le sirene di mercato attorno a Comuzzo non sono finite. Secondo quanto riportato da calciomercato.com e Milanpress, Il Milan sta pensando seriamente di fare un tentativo per il difensore classe 2005 della Fiorentina. C’è stato un contatto diretto tra i club pochi minuti fa, nel quale i rossoneri hanno manifestato l’interesse per il centrale.