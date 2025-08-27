Dopo il rifiuto all'Arabia, le sirene di mercato attorno a Comuzzo non sono finite. Secondo quanto riportato da calciomercato.com e Milanpress, Il Milan sta pensando seriamente di fare un tentativo per il difensore classe 2005 della Fiorentina. C’è stato un contatto diretto tra i club pochi minuti fa, nel quale i rossoneri hanno manifestato l’interesse per il centrale.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Da Milano: “Comuzzo, contatto diretto tra Fiorentina e Milan: ecco le ultime”
calciomercato
Da Milano: “Comuzzo, contatto diretto tra Fiorentina e Milan: ecco le ultime”
l Milan sta pensando seriamente di fare un tentativo per il difensore classe 2005 della Fiorentina. C’è stato un contatto diretto tra i club
E la conferma che il Milan stia cercando un difensore centrale arriva anche da Gianluca Di Marzio, che con un tweet scrive che il club rossonero sia alla ricerca di un nuovo centrale per la difesa di Allegri
© RIPRODUZIONE RISERVATA