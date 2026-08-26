A centrocampo la Fiorentina continua a seguire Thorstvedt, mantenendo sullo sfondo anche l’ipotesi Torreira
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Resta incerto il futuro di Dodô, che attende di capire se il Nottingham Forest trasformerà il proprio interesse in un’offerta concreta. In alternativa, il brasiliano potrebbe dover aspettare eventuali proposte negli ultimi giorni di mercato.
A centrocampo la Fiorentina continua a seguire Thorstvedt, mantenendo sullo sfondo anche l’ipotesi Torreira. Un nuovo ingresso dipenderà però dalle possibili cessioni di Fabbian o Mandragora, seguiti rispettivamente da Getafe e Genoa. Da chiarire anche il futuro di Fagioli, la cui permanenza non è scontata.
Paratici deve quindi gestire numerose situazioni, a cominciare dal caso Kean, con sempre meno tempo a disposizione. L’obiettivo è completare e ampliare la rosa, avvicinandola al 4-3-3 inizialmente immaginato da Fabio Grosso per la sua Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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