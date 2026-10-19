La sconfitta per 3-1 contro il Como lascia la Fiorentina a quattro punti e mette in evidenza soprattutto la scarsa concretezza offensiva. I viola hanno prodotto 2,25 gol attesi e 1,78 xG sui tiri in porta, superando gli avversari in entrambi i dati, oltre che per conclusioni totali, corner (10-5) e palloni toccati nell’area avversaria (32-16). Non sono bastati sette tiri nello specchio, secondo miglior dato stagionale dopo i dieci contro il Venezia, e 30 cross: il Como ha sfruttato le occasioni con Liberali, Nico Paz e Douvikas, mentre la squadra di Vanoli ha sprecato troppo.

In campionato la Fiorentina ha segnato otto gol a fronte di 11,68 xG, con uno scarto di -3,68 che la colloca tra le peggiori squadre italiane per capacità di conversione. Contro Napoli, Genoa e Como sono arrivati appena un punto e tre reti, nonostante 37 conclusioni complessive, delle quali 14 in porta: due gol sono nati da deviazioni su iniziative di Jimenez, l’altro dal tap-in del difensore Pongracic. Tolte le quattro reti al Venezia, firmate dalla tripletta di Mastantuono e da Pellegrino, nelle altre sei gare i viola hanno segnato soltanto quattro volte; tra gli attaccanti, solo l’ex Parma è andato a bersaglio, contro il Torino.

Restano ancora senza gol in campionato Gonçalves, Beto, Gnonto e Njie, protagonista contro il Como di un errore particolarmente pesante nella ripresa. Un rendimento insufficiente rispetto agli investimenti in un reparto rivoluzionato con sei nuovi arrivi e le partenze di Kean e Gudmundsson, autori rispettivamente di 27 e 11 reti nel precedente biennio in Serie A. Con una media di 1,14 gol a partita, inferiore anche a quelle di Lecce e Monza, la Fiorentina deve trasformare in reti la maggiore produzione offensiva raggiunta con Vanoli: il calendario prima della sosta lascia poco margine, a cominciare dalla trasferta di domenica contro l’Inter. Lo scrive il Corriere Fiorentino.