La Juventus si defila nella corsa a Mateo Pellegrino: tutto fatto per il ritorno in bianconero di Kolo Muani
Mateo Pellegrino rappresenta l'obiettivo viola in attacco. La condizione per vederlo a Firenze è la partenza di Moise Kean. La Fiorentina non è l'unica squadra che segue l'argentino, come scrive il Corriere dello Sport.
Anche la Juventus aveva sondato il terreno. I bianconeri però hanno coronato il loro sogno, riportare Kolo Muani a Torino, defilandosi per Pellegrino. Una concorrente in meno per Fabio Paratici.
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