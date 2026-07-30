La Juventus si defila nella corsa a Mateo Pellegrino: tutto fatto per il ritorno in bianconero di Kolo Muani

Redazione VN

Mateo Pellegrino rappresenta l'obiettivo viola in attacco. La condizione per vederlo a Firenze è la partenza di Moise Kean. La Fiorentina non è l'unica squadra che segue l'argentino, come scrive il Corriere dello Sport.

Anche la Juventus aveva sondato il terreno. I bianconeri però hanno coronato il loro sogno, riportare Kolo Muani a Torino, defilandosi per Pellegrino. Una concorrente in meno per Fabio Paratici.

Pellegrino

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