La Fiorentina riparte dai giovani. Dei tredici nuovi acquisti, soltanto Mastantuono è arrivato in prestito secco, mentre tutti gli altri possono rappresentare presente e futuro del progetto viola. Un gruppo dall’età media sorprendentemente bassa: 22,7 anni, con Mastantuono e Valdepenas a 19, Oulai a 20 e diversi altri profili tra i 21 e i 24 anni. Anche i più “anziani”, Pedro Gonçalves e Beto, hanno appena 28 anni.

Come riporta il Corriere dello Sport, è questo il dato che racconta meglio la rivoluzione estiva della Fiorentina. Dopo le difficoltà e le paure della scorsa stagione, il club ha scelto di cambiare profondamente, investendo 130 milioni di euro su tredici giocatori e puntando soprattutto su margini di crescita e prospettiva. I dubbi sono inevitabili quando si costruisce una squadra quasi da zero, ma la direzione è chiara: non soltanto rinnovare, bensì innovare, con l’ambizione di costruire una Fiorentina giovane, competitiva e soprattutto duratura.