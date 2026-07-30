Mastantuono e Soulè, due grandi nomi. La strategia di Paratici per sognare sul mercato

Redazione VN
atta

VIDEO VN - Atta: “Grosso ci chiede una cosa in particolare"

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare le corsie offensive, ma servirà ancora pazienza. Tra i profili seguiti c'è Franco Mastantuono, talento argentino del Real Madrid che piace a diversi club. Come riportato dal Corriere Fiorentino, Sullo sfondo si è mosso anche il River Plate, ma i Blancos preferirebbero lasciarlo crescere in Europa. Per questo la società viola punta anche sugli ottimi rapporti di Fabio Paratici con il Real Madrid, pur consapevole della difficoltà dell'operazione.

Soulè

Resta vivo anche l'interesse per Matías Soulé. Nonostante le smentite degli ultimi giorni, qualche contatto ci sarebbe stato, ma al momento il principale ostacolo è rappresentato dalla valutazione economica del giocatore. Molto dipenderà dall'evoluzione del mercato in uscita. Ancora nessun big ha lasciato Firenze, ma una cessione pesante potrebbe cambiare il mercato in entrata.
Mastantuono grafica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti