La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare le corsie offensive, ma servirà ancora pazienza. Tra i profili seguiti c'è Franco Mastantuono, talento argentino del Real Madrid che piace a diversi club. Come riportato dal Corriere Fiorentino, Sullo sfondo si è mosso anche il River Plate, ma i Blancos preferirebbero lasciarlo crescere in Europa. Per questo la società viola punta anche sugli ottimi rapporti di Fabio Paratici con il Real Madrid, pur consapevole della difficoltà dell'operazione.

Soulè

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Resta vivo anche l'interesse per. Nonostante le smentite degli ultimi giorni, qualche contatto ci sarebbe stato, ma al momento il principale ostacolo è rappresentato dallaeconomica del giocatore. Molto dipenderà dall'evoluzione del mercato in uscita. Ancora nessun big ha lasciato Firenze, ma una cessione pesante potrebbe cambiare il mercato in entrata.