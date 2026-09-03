L'inizio di stagione è stato da dimenticare per la Fiorentina di Fabio Grosso. Il mercato ha regalato al tecnico ex Sassuolo tanto materiale su cui lavorare, ma la sfida non è delle più semplici. I primi risultati, come scrive il Corriere Fiorentino, hanno portato qualche malumore ambientale su Grosso, ma il cantiere viola è diverso rispetto ad altre realtà italiane.

La rivoluzione rispetto alla disastrosa stagione 2025/26 è stata totale, su ogni fronte, esclusi i portieri. Tanti giovani, provenienti da realtà diverse (13 acquisti da 6 campionati), ed alcuni arrivati sul gong finale, come le ali e Beto. Roma e Frosinone avevano una chimica diversa, come ha evidenziato il campo, ma non basta per spiegare i 7 gol incassati. Grosso ha bisogno di tempo per incastrare i pezzi giusti nel grande puzzle viola, ma con il Torino c'è bisogno di punti.