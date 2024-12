Comuzzo verso il riposo, tornano i big: Palladino prepara la sfida all’Udinese

Lucas Beltran potrebbe riposare, lasciando spazio a Kean come terminale offensivo. Alle sue spalle dovrebbero agire Colpani, Gudmundsson e Sottil, quest’ultimo recuperato e in buona forma. Palladino conferma il 4-2-3-1 come modulo principale, ma sta valutando anche un cambio tattico verso un 4-3-2-1 "ad albero di Natale" con una mezzala in più. Questo schema, però, potrebbe essere sperimentato solo a gara in corso. La partita sarà un banco di prova per le scelte del tecnico, soprattutto in vista della gestione della rosa durante il periodo intenso di impegni. Lo riporta La Nazione.