l portoghese deve recuperare condizione dopo l’esclusione patita nello Sporting Lisbona
VIDEO - Vanoli: "Io non rosico. Sono tornato per due motivi"
Il Corriere Fiorentino si è soffermato sul momento di Pedro Gonçalves e su quando lo vedremo in forma. Ecco la posizione della Fiorentina:
Un pieno di fiducia che adesso Vanoli vuol dirottare sulla sfida di coppa Italia contro il Pisa, domani al Franchi, anche per coinvolgere chi non ha partecipato alla festa in laguna. Lecito pensare di poter rivedere Valdepenas e Joao Mario, ma anche Gonçalves entrato solo nel finale di venerdì sera. Il portoghese deve recuperare condizione dopo l’esclusione patita nello Sporting Lisbona per motivi di mercato, l’obiettivo dello staff di Vanoli è quello di averlo al meglio dopo la sosta, a ottobre, ma già nel derby il suo minutaggio è destinato ad aumentare.
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