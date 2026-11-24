"Perché se alla fine ne buschi da questo Monza, è difficile pensare a un prosieguo di campionato senza la sofferenza come scomoda compagna di viaggio fino alla fine"
VIDEO - Vanoli: "La mia peggiore Fiorentina, a questi ragazzi serve umiltà"
Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la sconfitta della Fiorentina contro il Monza:
Buio pesto. La Fiorentina modello speranza è durata solo pochi minuti. All’inizio sembrava infatti che la squadra viola non avesse sbagliato quello che gli esperti chiamano «approccio». Ma è stato solo un attimo, un fuoco fatuo fuori stagione. Come le candele delle processioni, la Fiorentina lentamente si è infatti affiocata, finendo per spegnersi per assenza di ossigeno calcistico e sparire. Una squadra velleitaria, impotente, senza idee, senza carattere e senza un senso. Che incassa una mazzata terribile che gela tutto: speranze, buoni propositi e orizzonti di calcio diverso. Perché se alla fine ne buschi da questo Monza, è difficile pensare a un prosieguo di campionato senza la sofferenza come scomoda compagna di viaggio fino alla fine. Qualcosa che, dopo un calciomercato dispendiosissimo, sembrava impossibile e che invece oggi è dolorosa realtà. Chiamando così inevitabilmente sul banco degli imputati anche la dirigenza sportiva oltre a chi, sul campo e in panchina, ha realizzato questa devastante impresa al contrario.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Un disastro: torna l’incubo della salvezza. Tutti in discussione, Commisso intervenga.
Video
Fiorentina, il dollaro non può bastare a colmare un vuoto di gestione così evidente
Pagelle viola
Pagelle VN - Ndour e Gnonto un disastro, stecca anche Mastantuono
Esclusive
Da Udine a... Udine: a Vanoli non resta che scagliarsi (di nuovo) contro i giocatori
Esclusive
Il tifoso non sa più con chi prendersela: così non si può andare avanti
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti