Stefano Cecchi analizza Fiorentina-Pisa. Ecco le sue parole riportate dalla Nazione:

Facendo valere il maggiore tasso tecnico, ma con un po’ di fatica iniziale. Per battere un Pisa volenteroso, la Fiorentina ha dovuto attendere il finale di gara, ma forse non poteva essere diversamente. In una squadra ancora alla ricerca di sé stessa, il centrocampo d’emergenza schierato nel primo tempo ha mostrato limiti che non hanno certamente agevolato la gestione della partita. Troppo acerbo il «ciclonico» Oulai per poter impugnare la bacchetta da direttore che il ruolo richiederebbe, anche se ha fatto molto meglio giocando a due nell’ultima mezz’ora. Troppo macchinoso Brescianini per rappresentare un punto di riferimento, mentre i ritmi compassati di Ndour non possono elevare palleggio e intensità. Tutto ciò per dire che, se la Fiorentina vuole sognare e aumentare ulteriormente il proprio livello di competitività, oltre agli irresistibili guizzi di Njie e ai colpi di classe di Gonçalves, oggi Fagioli in mezzo al campo è imprescindibile. O qualcosa di molto simile.