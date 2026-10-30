"Questo è di nuovo il tempo di infilare la testa nel carrarmato. Sperando, questo sì, di non restare alla fine soffocati"
VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai
Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la prestazione della Fiorentina contro l'Atalanta:
Se nemmeno il carattere basta. La Fiorentina con il pari di ieri rimane dentro una palude di classifica, spinta dagli stessi errori di sempre. Quella difesa che scarroccia ogni volta che si alza il vento delle mareggiate avversarie. Soprattutto, quella fatica enorme che fa là davanti a finalizzare una manovra che, per quanto slabbrata, la porta spesso a tirare in porta più dell’avversario ma a non vincere lo stesso. Mancanza di cattiveria? Di lucidità? O un’impotenza tecnica tout court della rosa? Chissà. Eppure a me pare, col carattere messo in mostra, con quella voglia di non arrendersi, che la Fiorentina possa comunque arrivare presto a una salvezza, ahimè, divenuta anche quest’anno l’obiettivo stagionale. Una constatazione amarissima, considerando quanto speso in estate. Ma non è questo il tempo dei processi. Questo è di nuovo il tempo di infilare la testa nel carrarmato. Sperando, questo sì, di non restare alla fine soffocati.
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