"Con la speranza che questa non sia un’analisi deformata dal troppo amore che, si sa, a volte acceca"
VN - "Strafalcioni ed errori arbitrali: la Fiorentina si sta inabissando"
Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la sconfitta della Fiorentina contro il Como. Ecco le sue parole:
Come Violetta per il vecchio Germont nella «Traviata», tutto sembra condannare questa Fiorentina. L’ennesima sconfitta; una fase difensiva horror che l’ha condotta a essere, con 17 gol subiti, il reparto più perforato del campionato; un attacco volatile come nemmeno una criptovaluta e troppi acquisti onerosissimi che fin qui hanno giustificato solo in parte l’esborso. Eppure a me questa non pare una squadra da cantiere di demolizione. E, paradossalmente, anche la gara di ieri lo dimostra. Che, se è vero che la Fiorentina riperde, è anche vero che i viola hanno tirato in porta più del Como (19 a 16), avendo più grandi occasioni da gol (5 a 3) e un credito con la fortuna più che evidente. Insomma: a me pare che questa sia una squadra da correggere e non da buttare. Da aspettare e non da liquidare. Con la speranza che questa non sia un’analisi deformata dal troppo amore che, si sa, a volte acceca.
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