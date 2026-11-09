"Vanoli aveva scelto la formazione che sembrava indicata dal televoto"
VIDEO - Vanoli difende De Gea e bacchetta Oulai: "Quel giallo non è da Kanté"
Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Juventus:
La strada del coraggio e della volontà alla fine consegna un punto che profuma di speranza. Per la partita che per Firenze è molto di più di una partita, Vanoli aveva scelto la formazione che sembrava indicata dal televoto. Ovvero quella con Oulai e Gonçalves in campo che chiedevano quasi tutti. Certo, a tratti, soprattutto nel primo tempo, la Juventus è sembrata superiore nel palleggio e nella capacità di arrivare in porta. Ma la Fiorentina è sempre sembrata in grado di provare a controbattere. Di non arrendersi nella difesa alle corde, ma di saper far male eccome con la riconquista della palla, giocando un ottimo secondo tempo e lasciando perfino, alla fine, il rimpianto per i tre punti mancati. Ma siccome davanti non ci saranno sempre squadre di categoria come la Juventus, per il prosieguo del campionato questi sembrano lo schema e la filosofia migliori per valorizzare una rosa che ha qualche imperfezione nel reparto arretrato, ma anche tanta qualità lì davanti.
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