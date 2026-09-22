Il monito del consigliere comunale che chiede chiarezza e rapidità

Redazione VN
Casini

Casini: "Franchi? Comprensibile che Commisso non abbia voluto investire"

Francesco Casini consigliere comunale di Casa riformista dice la sua sul problema stadio:

Erano stati prospettati altri tempi alla città. Va bene però che le integrazioni presentate e il tempo ulteriore servano ad arrivare a un accordo il più significativo e importante possibile per la Fiorentina, per l'amministrazione comunale e, soprattutto per la città e i cittadini. C'è bisogno di completare lo stadio quanto prima possibile. Abbiamo espresso più volte il timore che anche la scadenza del 2029 possa non essere rispettata e chiediamo la massima trasparenza.

Questo si legge su La Nazione in edicola oggi.

Casini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti