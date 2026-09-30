La Fiorentina torna in campo. Dopo due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, la squadra si ritrova questa mattina al Viola Park per riprendere il lavoro agli ordini di Paolo Vanoli.

La seduta odierna e i prossimi allenamenti dovranno fare fare a meno dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Il gruppo viola è infatti privato temporaneamente di otto elementi: Fagioli, Ndour, Mastantuono, Dragusin, Pongracic, Oulai, Njie e Beto.

Il programma stilato da Vanoli prevede carichi di lavoro intensi, incentrati sulla parte fisica e tattica. Il programma settimanale si chiuderà sabato con un test amichevole, seguito da un ulteriore mini-ciclo di due giorni di riposo prima di dare il via allo sprint finale in vista della trasferta di campionato a Genova.