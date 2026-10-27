"La rimonta è stata più incredibile del solito, con due gol nel recupero, ma anche estremamente meritata"

Redazione VN
Adani

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Fabio Capello, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina:

«Devo dire la verità, se in altre occasioni l'Inter aveva iniziato male, non entrava subito in partita o avendo dei blackout incomprensibili, contro la Viola i nerazzurri hanno sempre fatto la gara e sono andati sotto al primo tiro in porta degli avversari, quasi per caso. La rimonta è stata più incredibile del solito, con due gol nel recupero, ma anche estremamente meritata».
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