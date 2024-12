Calabrese: “Servono quattro acquisti. Ci aspettiamo che Pradè sappia cosa fare”

Adesso testa alla sfida con il Napoli e occhi puntati sul mercato. Commisso ha detto di essere pronto a investire e a Palladino servono tre o quattro rinforzi all’altezza per rimanere in corsa per un piazzamento Champions. Non era previsto, ma visto che siamo lì buttare via tutto sarebbe un vero peccato. Ecco perché ci aspettiamo che Pradè sappia cosa fare. E pure in fretta. A gennaio difficilmente si rivoluzionano le squadre, ma si possono rimettere a posto se ci sono idee e programmazione. Vedremo.