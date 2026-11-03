Il giornalista di Repubblica aspetta la "controprova" domenica sera in occasione della partita contro la Juventus

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare

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"Una squadra finalmente se stessa": è il titolo del commento di Giuseppe Calabrese per Repubblica Firenze sulla vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo per 4-2. Ne riportiamo una parte:

Finalmente una vittoria. È presto per esaltarsi troppo, però per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo visto una squadra. Concetto che va al di là dei tre punti fondamentali portati via da Reggio Emilia. E che poco a che fare con la qualità dei cambi che Vanoli ha messo in campo nel secondo tempo. Questa è una vittoria di crescita. Una Fiorentina finalmente se stessa, libera dalle tensioni, che gioca a calcio per divertirsi, bella nell’entusiasmo della sua giovane età (media) e imprendibile nel talento dei suoi giocatori. Il progetto sembra che inizi a germogliare e la prossima partita, quella con la Juventus, ci dirà se la vittoria straripante contro il Sassuolo è stata solo un fuoco di paglia o l’inizio di una nuova avventura.
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