La nomina di Roberto Mancini, a discapito di Andrea Pirlo, ha diviso i tifosi italiani. Gigi Buffon, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sull'ex centrocampista di Milan e Juventus:

"Sono contento che Andrea si sia evitato un percorso così impervio, visto che le premesse non erano delle migliori. Il discorso sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come “impresentabile”... Ma nonostante queste cose spiacevoli, rimango fervidamente convinto del fatto che bisogna amare l’Italia con l’austera passione dell’esule in patria"