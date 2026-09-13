Alla Fiorentina una sola stagione, con avvio complicato

Redazione VN
Fagioli

VIDEO - Fagioli: “Vi racconto cosa ci ha detto Vanoli appena arrivato”

Marco Branca, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Ecco qualche aneddoto sul suo periodo a Firenze:

Alla Fiorentina una sola stagione, con avvio complicato.

«Arrivai e Radice mi disse "Tu porta il sacco dei palloni degli attaccanti". Vero anche che non gli risposi "Ma certo, mister"... Con Dunga ci capivamo al volo, Batistuta era al primo anno e mi vedeva come un concorrente, ma eravamo diversi, io attaccante molto più duttile. Una volta a Cagliari, in dieci, Ulivieri mi fece fare pure il libero... Vittorio Cecchi Gori mi diceva: "Lei è bello come un attore, le presenterò qualche mia attrice". Attrici presentate? Zero»
Branca

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