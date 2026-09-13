Alla Fiorentina una sola stagione, con avvio complicato
VIDEO - Fagioli: “Vi racconto cosa ci ha detto Vanoli appena arrivato”
Marco Branca, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Ecco qualche aneddoto sul suo periodo a Firenze:
Alla Fiorentina una sola stagione, con avvio complicato.
«Arrivai e Radice mi disse "Tu porta il sacco dei palloni degli attaccanti". Vero anche che non gli risposi "Ma certo, mister"... Con Dunga ci capivamo al volo, Batistuta era al primo anno e mi vedeva come un concorrente, ma eravamo diversi, io attaccante molto più duttile. Una volta a Cagliari, in dieci, Ulivieri mi fece fare pure il libero... Vittorio Cecchi Gori mi diceva: "Lei è bello come un attore, le presenterò qualche mia attrice". Attrici presentate? Zero»
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Antognoni: "Mastantuono come Baggio, Rui e Bertoni. Ma doveva avere la 10"
Rassegna stampa
Nazione: "Rigetto verso Grosso. E così Vanoli ha cambiato la Fiorentina"
Rassegna stampa
CorFio rivela: "Mastantuono ha confidato ad amici di voler arrivare a 15 gol"
Rassegna stampa
Sentite CorSport: "Mancini convocherà Nicolò Fagioli per la Nations League"
Rassegna stampa
Nazione: "Beto perfetto per Vanoli, ma Pellegrino scalpita alle sue spalle"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti