"Il Viola Park? Conosco tutto di quel posto, lì ho fatto anche il custode. Posso dirvi che lo scopo del club è coinvolgere"

Redazione VN
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Edoardo Bove commenta anche il campionato di Serie A. Dalla Fiorentina al Bologna del suo ex allenatore Palladino:

Uno sguardo al campionato. Come si spiega le difficoltà viola?

«Capisco la delusione, ma serve tempo per far funzionare le cose».

A volte sembra che il Viola Park sia più un freno che una spinta, nel senso che la squadra non recepisce l’umore della città.

«Conosco tutto di quel posto, lì ho fatto anche il custode. Posso dirvi che lo scopo del club è coinvolgere».

E della Lazio in testa con lo stadio deserto che dice?

«Che è lì grazie alla forza del gruppo. In questo mi ricorda la mia Fiorentina: eravamo una cosa sola».
Bove

Palladino sta facendo un gran percorso.

«Non entro nei motivi del suo addio a Firenze, ma quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti. Mi ha fatto piacere rivederlo per la prima del mio film. Il mio amico Danilo (Cataldi, ndr) invece mi aveva detto di volerlo vedere solo al cinema: non vedo l’ora che mi chiami per dirmi che ne pensa».

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