Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina:

"Gli acquisti si stanno moltiplicando, con un canone di acquisti superiori rispetto agli scorsi anno. Qui c'è una struttura di mercato che da l'idea di essere mirata e precisa. Una squadra giovane, ma fatta di giocatori con prospettive illimitate. Non solo Mastantuono, ma magari lo diventa anche Valdepenas, e non abbiamo visto ancora Jimenez. Ci sono giocatori importanti, come Oulai ed Atta, poi ovviamente dovrà parlare il campo. La Fiorentina estiva ogni volta mi è parsa migliore. Atta come trequarti non mi convince troppo, il meglio lo da a centrocampo. Vediamo se arriva Thorstvedt, ed in caso Fagioli potrebbe essere ceduto per me"

Le operazioni: "Paratici non farà l'errore dello scorso anno, quando non si presero esterni, senza cautelarsi. Condivido l'operazione Mastantuono, aprendo un canale con il Real, poi è chiaro se fa il fenomeno tornerà al Real. Dobbiamo dargli tempo dopo un'annata complessa al Real, dove comunque avrà arricchito il suo bagaglio. I giocatori arrivati hanno qualità tecniche, che giocheranno in una città che ama il bello come Firenze. Le soddisfazioni negli ultimi anni sono state poche, e questo acuisce il senso di attesa. Sarebbe importante una buona partenza per Grosso. In caso di cessione di Gudmundsson, mancherebbero ancora almeno 2 esterni."