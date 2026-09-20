Ciccio Baiano, doppio ex di Fiorentina e Napoli, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Fiorentina-Napoli, che partita sarà?

«Difficile per entrambe e per motivi quasi uguali: sono squadre in fase di costruzione e nessuna delle due conosce ancora bene tutto dell’altra. La Fiorentina è nuova, merito di Paratici che ha fatto un grande mercato; il Napoli è quello di prima, oltretutto privo degli infortunati e senza aver aggiunto nulla durante l’estate».

La frase alla quale Baiano fa spesso riferimento è…?

«Tutti possono allenare, ma non tutti possono allenare le grandi squadre”. L’ha detta Massimiliano Allegri e ha un suo valore. Lui questa capacità ce l’ha, piaccia o no».

Vanoli ha riacceso Firenze.

«Il calcio è pieno di luoghi comuni. Si sente spesso ripetere un ritornello: a un tecnico serve tempo. Poi arriva lui e, in quattro giorni, restituisce fiducia alla squadra e ottiene la prima vittoria».

Di attaccanti se ne intende.

«Rasmus Hojlund mi fa impazzire, lo confesso, e averlo per il Napoli è un dono. Devo dire che anche Mateo Pellegrino ha un suo perché: con Grosso aveva difficoltà a essere raggiunto dai compagni, ma ora si è sbloccato e sta bene. Niente male neppure Beto, a dire il vero».