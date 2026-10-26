L’Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina giovedì sera al Franchi, deve fare i conti con un’altra assenza: Raoul Bellanova ha lasciato il campo poco prima della mezz’ora per un risentimento muscolare all’inguine. Si tratta del nono infortunio per la squadra di Maurizio Sarri.

Per la trasferta di Firenze il tecnico ha quindi a disposizione soltanto due terzini, Lorenzo Bernasconi e Davide Zappacosta. L’emergenza riguarda anche il centro della difesa, dove gli unici disponibili sono Thomas Kristensen e Relja Obric: una situazione che limita sensibilmente le possibilità di scelta contro i viola.

Qualche rinforzo potrebbe arrivare dai recuperi di Kamaldeen Sulemana e Giorgio Scalvini, che potrebbero tornare tra i convocati per il turno infrasettimanale. Anche in caso di rientro, però, entrambi sarebbero destinati alla panchina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.