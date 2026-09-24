L’ex attaccante di Fiorentina e Roma Abel Balbo ha parlato a Il Messaggero per parlare della Roma di Gianpiero Gasperini. Tra i vari argomenti trattati, il doppio ex si è anche soffermato sul confronto tra i due giovani centravanti argentini Santiago Castro e Mateo Pellegrino. Secondo l’ex bomber, il momento di Castro è condizionato soprattutto dall’ottimo rendimento di Malen: "In questo momento è un po' in ombra perché Malen sta facendo cose straordinarie, ma vedrete che farà bene"

Chi tra Castro e Pellegrino?

Sono calciatori diversi. Anche Pellegrino è bravissimo e segna tantissimi gol, ma ha caratteristiche differenti. È un centravanti più statico, mentre per Gasperini Castro è perfetto perché corre di più e dà una mano nel pressing.