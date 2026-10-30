La Juventus sfiderà la Fiorentina l'8 novembre. Spalletti recupera un attaccante
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Momento delicatissimo per la Juventus di Luciano Spalletti, che l'8 novembre farà visita proprio alla Fiorentina. Spalletti è in difficoltà, anche per i tanti infortuni. Il tecnico della Juventus, potrà contare almeno su un recupero, quello di Jeff Ekhator.
L'ex attaccante del Genoa si era fatto male in estate, durante un'amichevole. Come scrive Calciomercato.com, il recupero dall'infortunio muscolare è terminato. Ekhator è tornato in gruppo, ed al Franchi potrebbe essere un'arma per Spalletti.
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