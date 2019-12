Manca sempre meno a Fiorentina-Inter e per Franck Ribery si allontana sempre di più la possibilità di scendere in campo. Doveva essere oggi il giorno buono per vedere il francese con il resto del gruppo e invece, come da quasi due settimane a questa parte, FR7 si allena al caldo della palestra del Centro Sportivo per recuperare dall’infortunio alla caviglia subìto sabato 30 novembre contro il Lecce. Tanta voglia di rientrare ed allenamenti extra in una clinica specializzata non sono (forse) bastati all’ex Bayern Monaco per mettere a disposizione dei compagni tutta la sua classe e leadership.

Ma se dal punto di vista tecnico l’assenza di Ribery pesa come un macigno, la faccia oscura della Luna di questa Fiorentina sembra essere l’aspetto temperamentale, che sembrava colmato dall’acquisto del quasi Pallone d’Oro 2013. Perché a trentasei anni il francese ha dimostrato di essere ancora un pezzo da novanta per il campionato italiano, ma soprattutto perché senza il suo carisma la giovane e nuova Fiorentina di Rocco Commisso nell’ultimo mese e mezzo somiglia ad una pecorella smarrita. Senza la sua guida, i viola si sono letteralmente persi, sprofondati in classifica e ripiombati nelle stesse paure che hanno attanagliato i tifosi fino a pochi mesi fa.

I consigli a Sottil durante l’esordio con il Napoli, gli sguardi d’intesa con Chiesa, la dedica di Castrovilli dopo il gol a Sassuolo, il feeling sui social con Boateng: Franck aveva portato tutta la sua esperienza nello spogliatoio, prima del patatrac dopo il fischio finale di Fiorentina-Lazio. Il momento di rottura della stagione è coinciso con la sua assenza, che proseguirà (probabilmente) per un’altra settimana. A poco più di 72 ore dalla delicata sfida con l’Inter non si è ancora allenato con il resto dei compagni, e rischiarlo può essere un azzardo troppo grande vista la parte del corpo interessata. Ora il mirino si sposta sulla Roma, l’altro match spartiacque per Montella e per il futuro viola.