Ecco l'arbitro di Fiorentina-Atalanta

Redazione VN
Brova dei fatti Ferrari Paratici Goretti

Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A, che si aprirà domani sera con Sassuolo-Lazio.

A dirigere Fiorentina-Atalanta, in programma giovedì alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, sarà Federico La Penna della sezione di Roma.

Gli assistenti saranno Bahri e Moro, mentre Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà Gariglio, affiancato da Dionisi come Avar.

Genoa CFC v Como 1907 - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti