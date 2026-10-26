Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A, che si aprirà domani sera con Sassuolo-Lazio.

A dirigere Fiorentina-Atalanta, in programma giovedì alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, sarà Federico La Penna della sezione di Roma.

Gli assistenti saranno Bahri e Moro, mentre Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà Gariglio, affiancato da Dionisi come Avar.