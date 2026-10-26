Ecco l'arbitro di Fiorentina-Atalanta
Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A, che si aprirà domani sera con Sassuolo-Lazio.
A dirigere Fiorentina-Atalanta, in programma giovedì alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, sarà Federico La Penna della sezione di Roma.
Gli assistenti saranno Bahri e Moro, mentre Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà Gariglio, affiancato da Dionisi come Avar.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
È tutta colpa di Paolo Vanoli
Esclusive
Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?
Social
FOTO - Vanoli giustifica così i cambi. E arriva il repost di... Grosso!
Rassegna stampa
Ferrara: "Beto, roba da dilettanti. Spendere 130 mln per queste cose è da analisti"
Ex viola
"Caso" Fazzini a Cagliari: Pisacane fa altre scelte e lui non gioca più
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti